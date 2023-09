Viviana Lombardo, eletta nella lista di Fratelli d’Italia si è dimessa da consigliera comunale. L’atto sarà formalizzato nella seduta dell’Assemblea cittadina convocata nell’aula consiliare martedì 12 settembre, alle ore 10.30, con la surroga della prima dei non eletti della stessa lista, Agata Maria Scalia, che subentra nel civico consesso. Viviana Lombardo rimane in carica come assessore nella giunta comunale guidata dal sindaco Trantino.

…