Corso Italia e i suoi cani accolti nella Parrocchia Cristo RE

Chi è passato dal Corso Italia, nel tardo pomeriggio di martedì 16 agosto, giornata di San Rocco, ha assistito a qualcosa di inimmaginabile sino a qualche mese fa: il sagrato della chiesa Cristo Re, pieno di fedeli che assistevano alla Santa Messa in un giorno feriale accompagnati dai cagnolini di tutte le razze e dimensioni che aspettavano di essere benedetti.

Il 16 agosto, infatti, si festeggia San Rocco, santo raffigurato con accanto un cagnolino, un fedele amico che lo aiutò quando si ammalò di peste, portandogli del pane e tenendogli compagnia. Fra i santi, San Rocco di Montpellier, durante la pandemia del covid, è stato il più invocato.

“Mi avevano detto che nel periodo di ferragosto in pochi rimangono nel quartiere e vengono a messa – ha affermato Padre Roberto Catalano, responsabile della parrocchia – ma la forte presenza di questi giorni a tutte le celebrazioni, hanno smentito queste parole”.

Padre Roberto Catalano insieme a Carmelo Rizzo, aspirante diacono permanente, sta cercando di costruire per i parrocchiani di Cristo Re una chiesa, che non sia semplicemente un edificio, ma una comunità di ascolto e accoglienza.

Per far ciò bisogna partire dalle piccole cose che sono la quotidianità, come i nostri amici animali che “saranno meno intelligenti dell’essere umano, ma sono molto fedeli” ha sottolineato Padre Roberto, non dimenticando di dire che “il nostro amore per loro non deve mai sostituire quello verso i nostri fratelli e sorelle”.

E’ stata una celebrazione in cui emanava tanta gioia sia nei fedeli che nei celebranti, alle volte interrotti da abbaiate, ma, al momento della benedizione è sceso un rispettoso silenzio da parte dei cani, quasi a voler smentire di non essere meno intelligenti di noi umani.