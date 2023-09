Crédit Agricole Italia, una strategia che porta valore al territorio

Crédit Agricole Italia presenta la sua strategia al servizio dell’economia e delle famiglie siciliane. Sono numerose le iniziative dedicate al tessuto imprenditoriale e sociale messe in campo: nuove assunzioni per i giovani, supporto alle eccellenze del comparto agri agro, con un focus particolare sull’innovazione e la sostenibilità.

Già presente in Sicilia attraverso la rete di Agos, Crédit Agricole ha rafforzato dal 2021 la sua presenza nell’isola, grazie all’acquisizione di Creval. Attraverso il suo modello di Banca universale di prossimità e forte del suo network internazionale, il Gruppo è al servizio di oltre 177mila clienti siciliani attraverso una struttura regionale ramificata, composta da una Direzione retail (circa 70 filiali e 5 poli affari), due Mercati Private, un Mercato Consulenti Finanziari e due Mercati Banca d’Impresa.

“Crédit Agricole Italia è impegnata per garantire attenzione costante e sostegno concreto ai territori della Sicilia. Supportiamo quotidianamente famiglie e imprese anche nei loro progetti e anche nei processi di transizione energetico-ambientale, mettendo a disposizione strumenti e iniziative volte a favorire la crescita del tessuto imprenditoriale” – ha dichiarato Giampiero Maioli, Amministratore delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer nel corso di un incontro con la stampa e i principali stakeholders del territorio siciliano.

Dal punto di vista strategico è ben delineato il progetto di sviluppo specifico per la Sicilia, voluto e creato dall’Istituto: un approccio specializzato e distintivo, con una forte spinta verso l’innovazione e dedicato in particolare al mondo dell’imprenditoria e alle eccellenze del territorio. “Siamo qui per fornire al territorio siciliano tutti gli strumenti necessari allo sviluppo delle sue potenzialità” – continua Maioli – “che devono il più possibile essere valorizzate e accompagnate concretamente”.

Ne è un esempio il rafforzamento dell’organico, che nell’ultimo anno ha visto la creazione di nuove strutture con professionisti specializzati, impegnati a rispondere a tutte le esigenze della clientela.

Sono circa 700 le risorse operative sul territorio e nel solo 2022 il Gruppo, in linea con il programma di rinnovo generazionale “Next Generation”, ha integrato su tutto il territorio nazionale circa 700 nuove risorse, di cui circa 600 sono under 35. In termini di assunzioni e mobilità interna, da gennaio 2022 sono state inserite nell’organico del territorio siciliano numerose nuove risorse, di cui buona parte sono under 30.

“Tengo particolarmente a sottolineare quanto stiamo lavorando per il supporto alle nuove generazioni. – aggiunge Maioli – Come Crédit Agricole abbiamo a cuore la crescita professionale dei giovani, perché siamo convinti che incentivarla possa creare una preziosa evoluzione sia per il nostro contesto aziendale che per l’intero sistema economico italiano. Proprio nell’ottica di costruire un ambiente eterogeneo, fertile, inclusivo e che favorisca l’emergere del talento, stiamo selezionando nuovi colleghi con profili accademici molto diversificati che spaziano tra digitali, tecnico scientifici ed umanistici, oltre che economico- giuridici, in sinergia con i principali Atenei Universitari del territorio come le Università di Catania, Palermo, Messina ed Enna”.

Per favorire la continuità delle relazioni istituzionali a livello locale con tutti gli stakeholder e contribuire all’individuazione di interventi e progetti orientati a supportare la crescita del territorio, Crédit Agricole Italia a fine 2022 ha costituito il suo Comitato Territoriale Sicilia, composto da membri identificati tra qualificati esponenti dell’imprenditoria, dell’associazionismo, del mondo accademico e delle realtà socio-economiche.

Per comprendere la potenzialità del territorio verranno realizzate una serie di iniziative pilota di open innovation tra un pool di aziende siciliane (settori: turismo, agritech e prodotti e servizi legati alla “Sun Valley”) e startup selezionate grazie alla rete dei Village in Italia, l’insieme di ecosistemi aperti e inclusivi attraverso cui il Gruppo accelera solo in Italia più di 150 startup.

Investire nell’innovazione per Crédit Agricole Italia significa anche impegnarsi nello sviluppo e nell’implementazione dei servizi alla clientela, attraverso un piano di costante ammodernamento della propria offerta digitale, senza dimenticare l’impegno quotidiano dei collaboratori che promuovono relazioni improntate all’ascolto e all’attenzione al cliente, operando secondo il modello di servizio “100% umano e 100% digitale” per rispondere alle esigenze di tutti.