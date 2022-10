Al Palazzo di Giustizia di Catania è crollato il soffitto di uno degli uffici della segreteria del giudice per le indagini preliminari. E’ accaduto nella notte. Non ci sono feriti. A fare la scoperta, stamane, sono stati gli impiegati, che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area del Tribunale.