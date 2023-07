Csm: Procuratore Generale a Catania, la commissione propone Zuccaro

La Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha deliberato, all’unanimita’, di proporre al plenum la nomina a Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania di Carmelo Zuccaro, attuale Procuratore della Repubblica a Catania in scadenza. Una scelta unanime quella dei membri della commissione Maria Luisa Mazzola (presidente Gip a Bergamo) di Magistratura Indipendente, la vice presidente laica in quota Fratelli d’Italia Daniela Bianchini,il giudice Andrea Mirenda (magistrato di sorveglianza Verona, indipendente ex esponente di Magistratura democratica), il magistrato delle sezioni Unite della Corte di Cassazione Antonello (Area Democratica per la Giustizia, il rappresentante di UniCost Roberto D’Auria UniCost (proveniente dalla Corte d’Assise e settima penale a Napoli) e l’onorevole Ernesto Carbone (laico renziano, ex cda Terna).