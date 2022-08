Denunciato attivista pro-migranti

Gli agenti della Digos – Sezione Antiterrorismo Interno hanno individuato un componente del gruppo, composto da tre uomini e una donna, che la notte del 19 agosto scorso ha imbrattato con della vernice, a Catania, la facciata dell’ex Convento di Santa Chiara ed il portone d’ingresso della locale sede dell’Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex di via Transito. L’uomo, di 26 anni, noto attivista dei movimenti pro-migranti, è stato denunciato. Nei suoi confronti il Questore di Catania ha adottato il provvedimento del Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Catania per un anno.