Denunciato parcheggiatore abusivo per inosservanza del DACUR

L’equipaggio di una Volante impegnata nei servizi di controllo del territorio nelle vie del rione “San Berillo” ha notato in piazza Turi Ferro un cittadino straniero che, alla vista della Volante, ha manifestato agitazione. Quindi, lo hanno fermato e lo hanno identificato: si trattava di un 41enne di nazionalità sudanese, già loro noto perché era stato sorpreso a “esercitare” quale parcheggiatore abusivo, che aveva a carico un Divieto di Accesso al Centro Urbano (DACUR) emesso dal Questore di Catania e notificatogli lo scorso 9 febbraio.

In forza a questo provvedimento, all’uomo era vietato l’accesso alle zone di parcheggio ricadenti nella predetta piazza e nelle vie del perimetro. Per questo, nonostante non stesse reiterando l’illecita attività, è stato comunque indagato in stato di libertà per l’inosservanza del provvedimento del Questore che mira proprio a impedirgli di accedere in quei luoghi in cui è stato colto nell’atto di richiedere somme di denaro per far posteggiare gli automobilisti. I poliziotti gli hanno nuovamente intimato di allontanarsi dall’intera zona.