Dislessia: al via la campagna di Natale Sielte contro i pregiudizi sui DSA

Si dà inizio alla campagna di Natale di Sielte a sostegno dell’inclusione sociale e della sensibilizzazione sulle tematiche legate ai Disturbi Specifici di Apprendimento. “Cubo di Rubik – Mettiamoci in gioco: alla scoperta dei DSA” è il payoff della campagna diffusa attraverso i canali social dell’azienda.

La campagna natalizia 2022 si articola in quattro video realizzati a seguito di altrettanti incontri tenuti nelle scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado di Roma, in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia. Il titolo è emblematico e riprende un famoso rompicapo che presenta diverse analogie con il mondo dei DSA.

Chi si trova a dover ricomporre un cubo di Rubik, infatti, ha bisogno di attivare una serie di procedure e meccanismi per arrivare all’obiettivo. Allo stesso modo, i ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento, devono imparare una serie di tecniche che li aiutino nello studio. Compito della scuola è fornire agli studenti con DSA gli strumenti adatti per la risoluzione del loro cubo di Rubik, ovvero per apprendere il proprio metodo di studio che gli consenta di procedere di pari passo rispetto ai loro compagni.

In questa ottica, gli incontri organizzati in collaborazione con i formatori AID rappresentano un momento di crescita per i ragazzi che hanno l’occasione di conoscere da vicino il mondo dei DSA, al di là dei pregiudizi. Anche gli insegnanti possono acquisire nozioni fondamentali per la gestione degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

“La nostra società alza muri, crea barriere – spiega Salvatore Turrisi, Presidente e Amministratore Delegato di Sielte – L’intento di Sielte è quello di abbattere i pregiudizi e dimostrare che ognuno è portatore di un valore aggiunto e che tutti, inseriti nel giusto contesto, possano esprimere le proprie potenzialità per fare la differenza”.

Il concept su cui la campagna è stata costruita, rispecchia i valori e la mission di Sielte. Azienda italiana leader nel settore delle telecomunicazioni da sempre attenta ai valori dell’inclusione, della sostenibilità sociale e della promozione dei giovani talenti.

Gli appuntamenti hanno visto protagonisti gli studenti del Liceo Classico Ennio Quirino Visconti, dell’IIS Evangelista Torricelli, dell’IC Regina Elena e dell’IC Octavia.

Durante gli incontri i formatori AID – una psicologa e un’insegnante – hanno proposto attività interattive al fine di far apprendere ai ragazzi conoscenze importanti coinvolgendoli in appassionanti sfide senza annoiarli. Al termine di ogni incontro ai partecipanti è stato consegnato un cubo di Rubik da portare a casa.