“Donatorinati” a Catania per raccolta sangue

Nuova tappa del progetto itinerante “Dal Sangue versato al Sangue donato”. DonatoriNati Polizia di Stato ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue per domani a Catania. Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 sara’ possibile donare a bordo di un’autoemoteca della Fratres, davanti al Palazzo di Giustizia. Un’iniziativa che vuole ricordare e rendere onore a Rosario Livatino, il primo Magistrato Martire elevato agli onori degli altari.

Il “Giudice ragazzino”, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 a soli 38 anni, e’ stato riconosciuto Beato lo scorso anno. Donare il sangue e’ un gesto di solidarieta’ che sara’ compiuto dai magistrati, dagli operatori di giustizia del tribunale di Catania, dalle forze dell’ordine e dai cittadini che vorranno esserci: tutti in campo per la legalita’, un messaggio di vicinanza delle istituzioni verso le proprie comunita’ e linfa vitale per educare le giovani generazioni. “Educazione dei giovani ed impegno sui territori, due tasselli fondamentali per combattere ogni forma di illegalita’.

Il volontariato come stile di vita, la donazione di sangue un gesto di solidarieta’ che cambia la vita di chi dona e di chi riceve”, spiega Tina Montinaro, presidente DonatoriNati Sicilia. “Desidero ringraziare vivamente tutti le istituzioni che hanno aderito a questa iniziativa, per il costante ed efficace lavoro che quotidianamente svolgono. Le nostre iniziative sono in linea con l’#essercisempre della Polizia di Stato per diffondere i valori di legalita’, solidarieta’ e supporto ai cittadini”, afferma il presidente Nazionale DonatoriNati Polizia di Stato Claudio Saltari.