Droga: arrestati dopo folle inseguimento

Due giovani sono stati arrestati dall’equipaggio di una volante della Polizia di Stato la notte scorsa a Catania a conclusione di un lungo e pericoloso inseguimento ad oltre 180 km orari in moto culminato in un incidente: la moto dei fuggitivi è caduta e si è incendiata.

Gli arrestati avevano con loro 178 grammi di marijuana, 1.850 euro in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione e un foglio riportante varie somme verosimilmente riconducibili allo spaccio di stupefacenti. Dopo essere stati accompagnati al pronto soccorso, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari dal Pm di turno.

I due facevano parte di due gruppi di una decina di centauri e passeggeri che erano fuggiti alla vista della Volante venuta a controllare le persone che stavano recandosi una serata danzante in programma in uno stabilimento balneare. L’inseguimento, cominciato al Faro Biscari, si è concluso in Via Angelo Aiello.