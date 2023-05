Droga ed estorsioni, maxi operazione dei Carabinieri

Maxi operazione dei Carabinieri di Catania. Sono 68 le persone indagate per mafia, droga ed estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno per le auto rubate. All’indagine, condotta dalla compagnia carabinieri di Catania Fontanarossa con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, hanno preso parte 400 militari dell’Arma. Gli arresti in tutta la provincia di Catania, ma anche a a Siracusa, Agrigento, Pavia e Vibo Valentia.

Gli inquirenti hanno individuato due associazioni criminali, aventi epicentro nel quartiere catanese San Giorgio: la prima dedita alla commissione di un numero impressionante di furti di autovetture, la maggior parte delle quali era destinata ad essere oggetto di “estorsione con il metodo del cavallo di ritorno”, la seconda dedita al traffico di cocaina.

Tra gli arrestati figurano appartenenti ai clan mafiosi “Cappello” e “Cursoti milanesi. Ben 113 i capi di imputazione che vengono contestati agli indagati, tra i quali figurano, in aggiunta alle 68 persone raggiunte dai provvedimenti restrittivi, anche ulteriori 20 soggetti “a piede libero”.

Le indagini dei carabinieri, avrebbero documentato come, meticolosamente organizzati in 3 “batterie” ciascuna con una competenza territoriale ben precisa, gli indagati avessero affinato a tal punto le tecniche criminali da essere in grado di rubare un’autovettura parcheggiata su pubblica via in appena 20 secondi. Altri indagati svolgevano invece il ruolo di mediatore con i proprietari dei mezzi rubati, per concordare la restituzione del mezzo dietro versamento di un “riscatto”, di importo variabile tra i 500 e 1500 euro.

Nel filone di indagine relativo agli stupefacenti, invece, e’ stato accertato un ingente traffico di cocaina sia all'”ingrosso” che al “dettaglio”, con partite di droga, acquistate al prezzo di 42mila euro al chilo, che rifornivano fiorenti “piazze di spaccio” dei quartieri catanesi di Librino e “San Giorgio”, ma anche a Nicolosi, a Siracusa, Trapani e a Palermo.

TRA I DESTINATARI DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE:

1) ABATE Agatino Lorenzo

2) BELFIORE Giuseppina

3) BIONDI Salvatore

4) CACIA Francesco

5) CAMMARATA Giuseppe

6) CARO Annibale Giovanni

7) CARBONARO Salvatore

8) CARUANA Giovanni Edoardo

9) CONA Febronio

10) CONDORELLI Gaetano

11) COSTA Mario Cristian

12) FALSAPERLA Emmanuele

13) FERRERA Massimo

14) FICHERA Santo

15) FONTANAROSSA Concetto

16) GIANGRECO Gioacchino

17) GIARDINARO Umberto

18) GIUFFRIDA Salvatore

19) GRASSO Salvatore Nicola

20) MANGANARO Kevin

21) MARINO Andrea Antonio

22) MASCALI Antonino

23) MASCALI Lorenzo

24) MAUGERI Francesco

25) MIRABILE Giuseppe

26) MUSUMECI Jonathal

27) NICOSIA Carmen

28) NICOSIA Sebastiano

29) PAPPALARDO Gabriele

30) PITTERÀ Orazio Simone

31) PRIVITERA Nunzio

32) PUGLIA Marco

33) PULVIRENTI Giuseppe

34) RICCIO Christian

35) RICCIO Fabio

36) RUSSO Agatino (classe ‘73)

37) RUSSO Agatino (classe ‘95)

38) RUSTICO Dario

39) RUSTICO Orazio

40) SANFILIPPO Angelo

41) SANTONOCITO Antonino

42) SCUDERI Giuseppe

43) SPATICCHIA Simona

44) STRANO Johnny

45) TORRISI Cristian

46) TRICOMI Alessandro

47) TRICOMI Santo

48) TROPEA Salvatore Alberto

49) VENTIMIGLIA Daniele Francesco

50) ZAMMATARO Roberto

51) ZUCCARELLO Giorgio Daniele

DESTINATARI DI MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI:

1) CADIRI Daniele

2) CAMBRIA Salvatore

3) CARUSO Salvatore

4) CONA Giacomo

5) DESI Sebastiano Giovanni

6) INTRUGLIO Antonio

7) LI PANI Rosario

8) MAGNI Valerio

9) PAVONE Emanuele

10) PIACENTE Giuseppe

11) PUGLISI Orazio

12) SAVOCA Antonino

13) SGROI Lorenzo

14) STORNIOLO Filippo Marco

15) STRANO Giuseppe

16) VINTALORO Fabio

17) VITTORIO Santo