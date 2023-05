Droga tra Marsala e Catania, eseguiti sei provvedimenti

Sei persone sono state arrestati dai carabinieri della Compagnia di Marsala a conclusione di un’indagine su un traffico di cocaina tra Catania e Marsala. Il gip di Marsala, su richiesta della Procura, ha disposto per 3 indagati la custodia cautelare in carcere, per altrei 3 gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e per 5 l’obbligo di dimora nel Comune di Marsala con divieto di uscire in ore notturne. Sequestrate, inoltre, due societa’ di vendita e noleggio veicoli con sede a Marsala e riconducibili a uno degli indagati. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, in piu’ occasioni il trasporto della droga da Catania a Marsala veniva effettuato su autovetture a noleggio intestate alle due societa’. Ogni mesi sarebbero giunti a Marsala circa 2 chili di cocaina, poi ceduta a spacciatori che la rivendevano. ù

Nel corso dell’indagine erano state gia’ arrestate in in flagranza 7 persone e sequestrati 3 chili di cocaina e circa 40.000 euro in contante. Gia’ a marzo del 2021, in pieno periodo Covid, i carabinieri avevano bloccato nei pressi dell’area di servizio “Coccigrill” lungo la strada a scorrimento veloce che collega Trapani a Marsala, un catanese con numerosi precedenti penali e un marsalese, entrambi percettori di reddito di cittadinanza che, nel vano bagagli di un’auto a noleggio nascondevano circa due chili di cocaina del valore di oltre 200.000 euro).

Il catanese oggi e’ stato raggiunto dall’ordinanza del gip di Marsala: era gia’ detenuto perche’ coinvolto nei giorni scorsi anche in una vasta operazione dei carabinieri di Catania su traffico di stupefacenti aggravati dall’aver favorito il clan mafioso dei Cappello.