Due incidenti stradali lungo la tangenziale

Traffico in tilt sulla tangenziale di Catania a causa di due incidenti che hanno avuto luogo entrambi sulla carreggiata in direzione sud. Il primo ha visto quattro auto che si sono scontrate in prossimità dello svincolo per l’aeroporto, mentre il secondo ha avuto luogo in prossimità del centro Anas. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Polizia Stradale del capoluogo etneo, si è trattato di semplici tamponamenti e non ci sono stati feriti. Il traffico ha subito rallentamenti, ma adesso ha ripreso a scorrere in modo ordinario.