E’ morto l’ex assessore Spampinato

E’ morto Beppe Spampinato, 61enne, catanese, ex assessore regionale al Lavoro ed ex deputato all’Ars, avvocato, esperto di Diritto costituzionale, amministrativo, pubblico, civile e del lavoro). E’ stato componente del cda dell’Anas, consulente della Commissione Affari costituzionali del Senato e legale esterno di partecipate regionali, aziende ospedaliere e altre imprese private.

Capo di Gabinetto del Comune di Catania. Lo ricorda l’ex governatore Raffaele Lombardo: “Grande dolore per l’improvvisa scomparsa di Beppe Spampinato. E’ stato assessore nella Giunta regionale da me presieduta, ma soprattutto mio grande amico. Ricordo la sua mitezza, onesta’, competenza, il suo buonsenso, la capacita’ di trovare ragionando e confrontandosi le migliori soluzioni per i problemi piu’ difficili. Io e i miei cari siamo vicini alla moglie Valentina e alla figlia Sveva”.

“Solare, cordiale e preparato e’ questo – afferma il coordinatore regionale dell’ Udc Decio Terrana – il ricordo che conservo dell’amico Beppe Spampinato prematuramente scomparso questa mattina, una figura che ha saputo conciliare politica e azione sociale, che ha amato la nostra terra e in modo particolare il comprensorio catanese con impegno e dedizione, ai familiari rivolgo a nome dell’Udc e mio personale vivissime condoglianze”.