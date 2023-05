E’ morto l’ex parlamentare Mimmo Sudano

E’ morto, a Catania, l’ex parlamentare della Democrazia cristiana e poi dell’Udc Mimmo Sudano, aveva 82 anni. In passato era stato eletto consigliere comunale a Catania, dove ha svolto anche il ruolo di assessore e vicesindaco. Aveva svolto il ruolo di parlamentare a Camera e Senato per la Dc e poi per l’Udc. E’ lo zio paterno della deputata nazionale Valeria Sudano della Lega. A rendere noto la morte del parlamentare è stato l’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo.

“Ho appreso la notizia, tristissima – afferma l’ex governatore – della scomparsa di Mimmo Sudano. Per oltre 40 anni è stato per me un punto di riferimento politico e umano. Era il capogruppo della Democrazia cristiana al Consiglio comunale di Catania quando nel 1980 fui eletto consigliere. Lo ricordo propositivo, paziente, generoso e leale. Da allora non sono mai mancati a tanti di noi i suoi consigli, le sue idee, il suo affetto”.

“La Democrazia Cristiana ricorda Mimmo Sudano, uomo e politico di grande sensibilità e passione politica. È stato un esempio di impegno politico e civile, sempre al servizio della sua comunità e della sua terra, dedicando gran parte della sua vita al servizio delle Istituzioni e basandosi sempre sui principi cristiani che lo ispiravano. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sincere condoglianze dalla DC, insieme al mio affetto, alla mia condivisione del dolore e alla speranza per la sua nascita al cielo”. Così il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro, a seguito della scomparsa dell’ex senatore catanese Domenico Sudano.