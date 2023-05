Ecco le preferenze dei candidati al consiglio comunale

Nel centrosinistra, solo il Partito democratico, con l’8,57%, e il Movimento 5 stelle, con il 5,73%, entrano per l’opposizione nel Consiglio comunale di Catania. Restano fuori da Palazzo degli Elefanti tutte le altre liste. A 24 ore dalla chiusura dei seggi non sì è ancora concluso lo spoglio per l’elezione del sindaco a Catania. Il candidato a sindaco del centrodestra, Enrico Trantino, è al 66,19% e quello del centrosinistra e del M5s, Maurizio Caserta, al 24,62%.

Fratelli d’Italia è il primo partito a Catania con 18.532 voti, pari al 15,10%. Forza Italia 15.292 voti (12.46%), Prima l’Italia 13.549 (11.04%), Grande Catania 12.912 (10.52%), Enrico Trantino sindaco per Catania 10.670 (8.69%), Noi moderati democrazia cristiana 8.012 (6.53%), Noi con la Sicilia popolari e autonomisti 7.757 (6.32%). Nell’area progressista, che ha sostenuto il candidato sindaco Maurizio Caserta, entrano in Consiglio comunale il Partito democratico, che ha ottenuto 10.498 voti (8.55%), e il Movimento 5 stelle, con 6.995 voti (5.70%).

Con Bianco per Catania, che ha ottenuto 3.144 voto (2.56%), Alleanza Verdi Sinistra 2.963 (2.41%), Per Catania Maurizio Caserta 1.850 (1.51%), E’ l’ora del popolo 615 (0.50%). Non superano lo sbarramento neppure le liste di Cateno De Luca. Sud chiama Nord ha ottenuto 3.989 voti (3.25%) e De Luca per Catania con 979 (0.80%). Non accedono al Comunale anche: Lanfranco Zappalà (Lanfranco Zappalà sindaco) che ha ottenuto 2.322 voti (1.89%), Giuseppe Lipera (Movimento popolare catanese) 1.530 (1.25%), Giuseppe Giuffrida (Giuseppe Giuffrida sindaco) 862 (0.70%) e Vincenzo Drago (Vince Drago vince Catania) con 285 (0.23%).