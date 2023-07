Editore La Sicilia, “apprezziamo l’impegno di Barachini”

“Apprezziamo l’impegno del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alberto Barachini nell’auspicare un rapido confronto sindacale per risolvere la questione dei mancati pagamenti degli stipendi di maggio e giugno e ai quali stiamo concentrando tutte le energie per recuperare la liquidità necessaria e porre in essere concretamente le basi del confronto tra le parti”.

Lo afferma la Domenico Sanfilippo editore Società per azioni, commentando la nota del sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini che ha espresso vicinanza ai giornalisti del La Sicilia, auspicando un pronto pagamento degli stipendi. “Siamo consapevoli – aggiunge la Dse, società che edita il quotidiano La Sicilia – dell’importanza dell’informazione locale come punto di riferimento cruciale per i cittadini e ci impegniamo a continuare a svolgere grazie all’impegno dei lavoratori, il nostro ruolo con professionalità e dedizione, nonostante le difficoltà”.