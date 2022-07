Emergenza rifiuti: Enzo Bianco, “il termovalorizzatore è la soluzione”

“Il problema dei rifiuti deve essere risolto con fatti e progetti concreti. Il termovalorizzatore, sistema pienamente sostenibile dal punto di vista ambientale, è la soluzione per riparare ai tanti ritardi che la Sicilia ha e che la Giunta Musumeci non ha risolto”. Così Enzo Bianco, Presidente Nazionale LiberalPD, che aggiunge: “Bene ha fatto il segretario regionale del PD, Antony Barbagallo, a prendere posizione con pragmatismo e senza forzature ideologiche. Lo incoraggio a proseguire in questa direzione. D’altronde il PD con il sindaco Gualtieri sta operando allo stesso modo a Roma e in altri territori. Non possiamo consentire, ad esempio, che la malagestione delle discariche e della raccolta rifiuti, unita alla mancanza di termovalorizzatori, contribuiscano all’aumento della Tari pagata dai cittadini, come sta accadendo a Catania. Si scelgano i luoghi adeguati senza controindicazioni dove realizzare le strutture e si proceda senza ulteriori indugi”.