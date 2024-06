Emergenza Rifiuti: Trantino, “mercati e pescheria aperti”

”Come sapete ieri non è stata firmata l’ordinanza che aspettavamo con cui la Regione doveva autorizzarci allo smaltimento dei rifiuti. Non sappiamo quali siano stati gli impedimenti, ma fino a ieri sera il presidente Renato Schifani mi ha garantito che lunedì sarà sottoscritta e che si tornerà una progressiva normalità. Abbiamo avuto buone risposte dalla cittadinanza con il corretto ciclo dei rifiuti che ha permesso di limitare il danno se anche stasera sarà conferito, come da calendario, plastica e metalli, ridurremo i problemi”.

Lo afferma in un video su Facebook il sindaco di Catania, Enrico Trantino, sulla situazione smaltimento rifiuti dopo la chiusura dell’impianto di Tmb della Sicula trasporti a Coda volpe. “Domani – aggiunge il primo cittadino – consentiremo l’apertura dei mercati storici della Fiera e della Pescheria. Ci sarà una raccolta speciale con dei mezzi”. ”Ma se a fine mercato – conclude il sindaco – dovessimo verificare che le regole non saranno state rispettare ci troveremo costretti a impedire il montaggio delle installazioni da martedì. Speriamo che prevalga il buonsenso e che dalla crisi nasca l’opportunità di un nuovo patto tra Comune e operatori dei mercati”.