Era irreperibile, preso dalla Polizia a Catania

La Polizia a Catania ha arrestato Mauro Valenti, 50 anni, storicamente legato al clan Cappello – Bonaccorsi, che si era reso irreperibile da oltre un mese dopo una condanna a 10 anni e sette mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per reati contro il patrimonio. Nei suoi confronti la Procura di Catania aveva emesso un ordine di esecuzione della pena. L’uomo, prima della sentenza, si era allontanato, senza farvi più ritorno, nella sua abitazione dov’era agli arresti domiciliari.

A catturare Valenti, nella zona di corso Indipendenza, al culmine di un inseguimento in scooter, sono stati agenti delle Volanti della Questura Pregiudicato per svariati delitti, tra cui associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e rapina a mano armata, e parente di Concetto Bonaccorsi, già al vertice della frangia Bonaccorsi (Carateddi) del clan mafioso, Maurizio Valenti era stato arrestato in passato nell’ambito di diverse operazioni della locale Dda etnea, l’ultima delle quali ‘Camaleonte, del giugno 2020, copn la quale Squadra Mobile aveva inferto un duro colpo agli assetti di vertice del clan Cappello – Bonaccorsi.