Escursione, turista colta da malore

Un’anziana turista di nazionalità tedesca è morta dopo essere stata colta da malore, mentre era in escursione insieme al marito e al nipote nelle zone al di sopra degli impianti turistici del Rifugio Sapienza, nel versante sud dell’Etna. Allertati dalla Centrale Operativa del 118 sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Spelelogico Siciliano. Il marito stesso, in quanto medico, ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, non appena la moglie si è accasciata a terra priva di sensi. Ma, nonostante le prime cure del marito e l’intervento delle squadre di soccorso del CNSAS Sicilia e del SAGF della Guardia di Finanza, insieme ai sanitari del 118 presenti con ambulanza ed elisoccorso, che hanno tempestivamente raggiunto la donna in difficoltà, per lei non c’è stato nulla da fare.