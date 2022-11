Etna Game 2022, trionfa il team Bad Devs

Una maratona di 72 ore. Una competizione che ha visto 55 studenti dell’ateneo catanese, in rappresentanza di 12 team, sfidarsi a “colpi” di videogiochi. Alla fine ad aggiudicarsi l’Etna Game 2022 è stata la squdra dei Bad Devs composta da Lorenzo Consoli (capitano), Marco

Di Biasi, Damiano Coppola,Dario Salvia e Alessio Castorina. Una gara che è stata ospitata nei locali del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica dell’Università di Catania diretto dal prof. Giovanni Muscato.

I partecipanti si sono cimentati in una competizione alla portata di tutti, ma ardua in tema di stress e concentrazione. A decretare il team vincitore è stata una giuria composta dai docenti Simone Palazzo (Sistemi di elaborazione delle informazioni), Filippo Stanco (Informatica) e Luigi Viagrande (Sviluppo videogiochi) in collaborazione con Gabriele Grillo dell’azienda Aitho e Antonino Musumeci dell’azienda Paradigma.

Un’edizione organizzata dall’EtnaGame con la collaborazione di Carlo Mammana (rappresentante degli studenti del Dipartimento di Ingegneria Elettronica Elettrica e Informatica), Anna Pistorio (rappresentante degli studenti del Dipartimento di Matematica e Informatica) e Stella Di Stefano (presidente dell’Associazione Actea).