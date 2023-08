Etna: l’aeroporto di Catania è tornato operativo

L’aeroporto di Catania Fontanarossa, chiuso da ieri mattina alle 5, è tornato operativo. La società di gestione dello scalo comunica che è stato riaperto dalle 6 di stamane e consiglia ai passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Ieri erano stati cancellati tutti i voli in partenza da Catania mentre quelli in arrivo non cancellati sono stati dirottati su Trapani e Comiso.

L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha comunicato che nella tarda serata di ieri, alle 22.44, le immagini della rete di videosorveglianza hanno mostrato un evento esplosivo impulsivo al cratere di sud-est che ha prodotto una modesta nube vulcanica rapidamente dispersa dai venti in quota.

L’evento esplosivo e’ stato accompagnato da un modesto evento infrasonico e da un transiente sismico a bassa frequenza della durata di alcune decine di secondi.