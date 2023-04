Forte scossa di terremoto nel catanese

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 14:06 in Sicilia, in modo particolare a Catania e provincia. La scossa, è stata avvertita dalla popolazione. Secondo le stime provvisorie, si tratta di un evento con magnitudo tra 4.5. con profondità 20.2 km, registrata vicino ad Aci Castello.

Dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fanno sapere inoltre come la scossa si sia sentita con particolare evidenza nella zona etnea di Acireale e siano arrivate segnalazioni sino a Caltagirone. Agli esperti dell’Ingv, per via della profondità, ”stupirebbe l’eventualità di danni”, al momento non segnalati.

In Aggiornamento…