Forza Italia Giovani Sicilia, istituito l’Ufficio di Presidenza

Nominati i due vicecoordinatori regionali, si insedia così l’ufficio di presidenza del coordinamento regionale di Forza Italia Giovani. Il coordinatore nazionale Stefano Benigni e il coordinatore regionale Antonio Montemagno hanno indicato i due nuovi vicecoordinatori regionali FI Giovani: a occuparsi della Sicilia occidentale sarà Fabrizio Tantillo, giovane Avvocato palermitano di 28 anni, che sarà anche vicario. Matteo Randazzo, di Castell’Umberto (Messina), studente dell’università di Palermo invece si occuperà della Sicilia orientale.

«Va spedito il riassetto del nuovo coordinamento regionale di Forza Italia Giovani in Sicilia, ringrazio l’On. Stefano Benigni per aver accolto le indicazioni sulle nomine di Fabrizio e Matteo ai quali auguro buon lavoro. Stiamo completando la nuova governance del movimento siciliano, risorsa di innovazione e capacità per tutto il partito. A breve verranno indicati anche i dirigenti regionali. Il primo appuntamento importante sarà l’8 – 9 – 10 settembre a Gaeta per la festa di Azzurra Libertà», afferma il coordinatore regionale Antonio Montemagno.

Tantillo -“Ringrazio il Coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso, l’onorevole Stefano Benigni e il Coordinatore di FI Giovani Antonio Montemagno per questo incarico che è pieno di responsabilità, prima fra tutte quella di far riavvicinare i giovani alla politica e alla buona amministrazione affinché si possa costruire una nuova classe dirigente che sappia impegnarsi in prima persona nelle nostre comunità con quei valori moderati che rappresentano l’asse portante della nostra società.”

«Sono estremamente orgoglioso per la fiducia riposta in me dal partito – afferma Randazzo – assegnandomi quest’importante ruolo. Adesso sarà nostro dovere diffondere tra la gioventù siciliana quei valori liberali e moderati che il presidente Berlusconi ci ha lasciato in eredità, e mantenere vivo quel sogno di libertà e buona politica che lui ha messo in campo sin dal lontano 1994»