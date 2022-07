Fratelli d’Italia cresce registrando nuove importanti adesioni al partito

Nuove adesioni in Fratelli d’Italia. Si uniscono alla squadra dell’on. Gaetano Galvagno i fratelli Spadaro, personalità di spicco nell’ambiente politico etneo che sin dalle aule universitarie hanno dimostrato il loro valore e il loro impegno a servizio della collettività.

A fianco dell’on. Galvagno, il dott. Giuseppe Spadaro, già consigliere di facoltà a Economia e Impresa nel 2010 e Senatore Accademico nel 2014. Attualmente è impegnato professionalmente nelle sue attività di dottore commercialista; l’avv. Elisa Spadaro, già presidente di un’associazione universitaria dal 2008, è stata candidata al Consiglio Comunale di Catania nel 2018 registrando 722 preferenze; la dott.ssa Simona Spadaro, Presidente di un’associazione di giovani commercialisti dal 2017 al 2021, consigliere del corso di laurea in Direzione Aziendale, oggi consigliere dell’Ordine dei Commercialisti. I fratelli hanno insieme uno studio di consulenza legale e fiscale a Catania che conferma la loro forte sinergia familiare anche in campo professionale.

«In un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo, Fratelli d’Italia è la proposta politica che offre le risposte più concrete nel panorama nazionale. Per questo motivo è nostra intenzione sostenere i valori e le idee del gruppo, oggi rappresentato al meglio con competenza, entusiasmo e spirito di sacrificio dall’on. Gaetano Galvagno», dichiarano i fratelli Spadaro.«È un onore per me ricevere stima e fiducia dai fratelli Spadaro, una vicinanza che rafforza il partito in termini di competenze, merito e ulteriore energia propulsiva nel percorso intrapreso insieme», conclude l’on. Galvagno.