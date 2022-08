Fuga di gas in casa, feriti 4 pompieri

Quattro vigili del fuoco del distaccamento Nord del Comando provinciale hanno riportato lievi ustioni, escoriazioni e contusioni, a Catania, in un’abitazione di via Carmelo Abate, dove erano intervenuti per una fuga di gas. Due feriti si trovano nell’ospedale Garibaldi Centro; gli altri due al Cannizzaro per le cure e gli accertamenti del caso.