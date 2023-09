Fumogeni al Massimino, denunciati 2 ultras

La Polizia di stato di Catania ha identificato e denunciato all’autorità giudiziaria 2 ultras che, in occasione dell’incontro di calcio Catania-Crotone, lo scorso 1 settembre, hanno acceso dei fumogeni all’interno dello stadio Angelo Massimino. Si tratta di un 21enne con precedenti di polizia e un incensurato di 23 anni. I due sono stati denunciati per possesso e accensione di materiale pericoloso, un reato previsto e punito dall’art. 6 bis della legge n. 401/1989. In seguito alla denuncia, la divisione polizia anticrimine emetterà i relativi provvedimenti di Daspo.