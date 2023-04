Giancarlo Cancelleri lascia il Movimento 5 stelle

Lascia il Movimento 5 stelle Giancarlo Cancelleri, ex numero uno dei grillini in Sicilia ed e xsottosegretario alle Infrastrutture che, in un’intervista a QdS.it, spiega i motivi del suo abbandono. Cancelleri dichiara di non credere più “in questo Movimento. Quello in cui ero io era un gruppo capace di fare attivismo nel territorio, arrivavano i risultati, si eleggevano i sindaci, si valorizzavano le proprie risorse. Oggi il Movimento è distrutto e non ha più consensi. Io voglio costruire un percorso nuovo che deve ancora trovare uno sbocco. Si aprono infinite possibilità e infinite porte, ma c’è un’unica certezza: non torno indietro rispetto ad un Movimento che non sa minimamente valorizzare le competenze che sono cresciute al proprio interno, che getta via come uno straccio vecchio persone che hanno contribuito a fondare e fare diventare grande e credibile quel gruppo”.