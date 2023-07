Si toglie la vita lanciandosi da un balcone del quinto piano della palazzina in cui abitava a Siracusa. Questo il tragico “gesto” di un giudice in servizio al Tribunale di Catania, per anni magistrato della Procura distrettuale antimafia etnea, ma residente nella città aretusea. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire le ultime ore di vita della vittima 60enne, E.D.M.