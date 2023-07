Giuseppe Bellassai è il nuovo questore di Catania. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri. Bellassai prende il posto di Vito Calvino, trasferito alla guida della questura di Palermo. “Formulo il mio benvenuto e gli auguri di buon lavoro al dottor Bellassai, certa della sinergia e della collaborazione che sarà messa in atto grazie all’esperienza e all’estrema competenza che ho, peraltro, già avuto modo di sperimentare nella precedente esperienza lavorativa comune in provincia di Ragusa”, dice la prefetta di Catania Maria Carmela Librizzi. Librizzi esprime poi le proprie congratulazioni a Calvino: “Nel corso del triennio in cui ha ricoperto l’incarico di questore di Catania ha gestito in maniera encomiabile ed equilibrata l’ordine pubblico in ogni occasione, specie per il vertice internazionale dei capi di Stato e di governo del G20, nonché per le manifestazioni di piazza svoltesi anche durante le limitazioni derivanti dall’emergenza sanitaria e per la festa di Sant’Agata”.