I ricercatori di Eunice chiamati a fare squadra per il bando “Marie Curie Doctoral Networks 2022”

EUNICE European University a sostegno dei gruppi di ricercatori dei sette atenei partner che intendono candidarsi al bando MSCA Doctoral Networks 2022. La call, aperta nell’ambito del programma europeo Horizon, mira al cofinanziamento dei programmi di dottorato e delle borse di studio post-dottorato con l’obiettivo di diffondere buone pratiche tra cui la formazione alla ricerca internazionale, intersettoriale e interdisciplinare e, inoltre, la mobilità internazionale e intersettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del Work package 5 “Training, Research & Development for Industry-oriented problems” di cui l’Università di Catania è leader. Al fine di stimolare la formazione di reti composte da ricercatori delle università partner Eunice, l’alleanza offrirà un supporto specifico per la redazione di proposte e la presentazione della domanda alla Commissione Europea.

I gruppi di ricerca interessati a candidarsi come consorzio dovranno inviare una e-mail a eunice@unict.it entro il 15 settembre 2022, con oggetto “Bando MSCA-DN 2022”, allegando i dettagli relativi ai gruppi di ricerca candidati, l’abstract e l’argomento della ricerca (per maggiori informazioni consultare il sito www.unict.it, sezione Ricerca).

Le attività di supporto offerte includono l’assistenza sia per la stesura degli aspetti generali della proposta (come la struttura del Consorzio, il formato standard dei work packages, le misure per massimizzare l’impatto, il piano di disseminazione e comunicazione, le modalità per i secondment), sia per la formazione in competenze trasversali (ad esempio la scrittura accademica, la capacità di comunicazione nella ricerca, la gestione della carriera), la ricerca di aziende per i dottorati industriali e la collaborazione tra le scuole di dottorato per i dottorati congiunti.

Lo scopo delle reti di dottorato nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie è rendere attrattiva e eccellente la formazione dottorale e post-dottorale europea, promuovendo un mix tra competenze tecnico scientifiche, trasferibili, innovative e spendibili sul mercato del lavoro.

Le domande relative al MSCA Doctoral Networks 2022 vanno presentate entro il 15 novembre. EUNICE European University for Customised Education è un consorzio di sette università europee – Poznań University of Technology (Polonia, coordinatore), Brandenburg University of Technology (Germania), Univers ity of Cantabria (Spagna), University of Mons (Belgio), University of Catania (Italia), Université Polytechnique Hauts-de-France (Francia) e University of Vaasa (Finlandia). L’Alleanza, nata nell’ambito dell’European Universities Initiative della Commissione Europea, sta costruendo una solida rete di interazioni tra aziende, istituzioni, attori sociali al fine di fronteggiare le nuove sfide sociali ed economiche. Nello specifico, nell’ambito della ricerca, EUNICE sviluppa diverse linee di lavoro, rafforzate da un secondo progetto europeo, EUNICE Research (REUNICE), tra cui la co-supervisione di tesi di dottorato, lo sviluppo di piattaforme condivise di risorse nell’ambito della ricerca e la promozione generale di progetti di ricerca all’interno dell’Alleanza sotto l’ombrello di valori europei quali l’inclusività e la sostenibilità.