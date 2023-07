Ikea cerca personale a Catania

Stage interior design e consulente d’arredo: Per lo stage interior design e consulente d’arredo presso il punto vendita di Catania, il candidato dovrà comprendere le esigenze dei clienti e tradurli in soluzioni di interior design che ispirano e consentono una vita migliore. Tra le altre mansioni: supporto della presentazione e vendita della soluzione progettuale, compresi i servizi, al cliente aziendale e/o al suo gruppo dirigente/stakeholder in modo diretto e stimolante. Dovrà essere capace di collaborare attivamente con i colleghi in altre funzioni per garantire che l’ordine del cliente possa e sarà evaso e il cliente rimane aggiornato su eventuali modifiche al piano; fornire consulenza ai clienti sulla gamma di prodotti Ikea appropriata per l’uso previsto del cliente e fornire ulteriori informazioni sui certificati e gli standard a cui i prodotti sono conformi per soddisfare gli standard e le normative locali. Dovrà anche saper creare soluzioni 3D per tutti i tipi di clienti aziendali e privati ​​e interior design completa con tutti gli aspetti come ad es. funzione, elementi architettonici, scala, colore, materiale, forma, forma, ergonomia, illuminazione, sostenibilità ecc.. Il percorso iniziale in stage è della durata di 6 mesi, con formula full-time 40h settimanali. Al termine dello stage, a fronte di valutazione positiva, seguirà un inserimento in apprendistato o con contratto di un anno. Il contratto è full time.

Stage area commerciale: Per lo stage area commerciale il candidato sarà in affiancamento con il team leader e dovrà assicurarsi che l’area da presentare ai clienti sia in ottima forma, completamente rifornita e presentata in modo commerciale per garantire una buona esperienza al cliente; monitorare le performance di vendita per identificare le opportunità di miglioramento; lavorare a stretto contatto con il team di vendita e con altre funzioni per migliorare e ottimizzare i flussi interni dei prodotti, avendo cura di assicurare efficienza ed efficacia; promuovere l’impegno sociale e ambientale di Ikea e lavorare con il team. L’offerta di lavoro prevede un tirocinio dalla durata di 6 mesi, full time. Previsto rimborso spese mensile, mensa interna gratuita. Al termine del percorso formativo sarà valutato un eventuale inserimento diretto in azienda.

Addetto vendita part time: L’addetto vendita part time dovrà interagire attivamente con i clienti per identificare le loro esigenze ponendo le domande giuste, e consigliare loro le migliori soluzioni per la casa; massimizzare le vendite facendo in modo che l’area di responsabilità sia pulita, ordinata, ben rifornita e correttamente prezzata, controllando che i prodotti siano sempre in perfette condizioni; analizzare le capacità dei posti vendita secondo i parametri del sistema per garantire un’elevata disponibilità dei prodotti. Il contratto iniziale è a tempo determinato, part-time 20h.