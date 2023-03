Il 18 marzo congresso programmatico dell’Mpa

ùCome già preannunciato in conferenza stampa da Raffaele Lombardo nei giorni scorsi, sabato prossimo, 18 marzo dalle ore 15.30 al Romano Palace in viale Kennedy a Catania, il Mpa si riunirà in un congresso programmatico dedicato, in particolare, al futuro della città di Catania. ‘Catania pensa al futuro’, questo il titolo scelto per un congresso che nasce anche dall’esigenza di dare un nuovo slancio alla politica autonomista in Sicilia, anche in vista del prossimo appuntamento elettorale previsto per il 28 e 29 maggio in cui saranno chiamati alle urne i cittadini di 129 comuni siciliani, tra i quali 4 capoluoghi di provincia (Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani).