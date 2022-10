Il club Rotary Catania Est presenta il volume “Castelli di Sicilia e Malta”

Presentato il volume “Castelli di Sicilia e Malta” edito dal Distretto Rotary 2110 di Sicilia e Malta e patrocinato dalla Fondazione “Leonardo Sciascia”.

Un viaggio affascinante alla scoperta di castelli noti e non della Sicilia e di Malta contenuto in un volume di pregio che, con immagini e parole, accompagna il lettore alla scoperta di luoghi e territori che sfuggono ai più, ma che invece qui sono raccontati con dovizia di particolari, aneddoti e curiosità, con spirito di studio e di attenta ricerca per dare futuro alla memoria.

Durante l’incontro, organizzato dal Club Rotary Catania Est e dalla sua Presidente Brunella Bertolino e moderato dal Professore Francesco Magnano Di San Lio, si sono alternati Giuliana Avila DI Stefano ⁩, Presidente del Rotary Club Randazzo Valle dell’Alcantara, che ha curato l’articolo sul Castello di Sant’Alessio e del proprietario del maniero Ing. Mauro, Rotariano del Rotary Club Taormina.