Il ministro Urso visita al colosso del gruppo Arena

Prima tappa del ministro Urso accompagnato dal presidente Schifani e dall’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo, nella sede del gruppo Arena, marchio Deco’. Una visita veloce in cui l’amministratore delegato Giovanni Arena ha fatto visitare l’azienda accompagnato dall’assessore Edy Tamajo, il deputato regionale Nicola D’Agostino, il vice-capogruppo alla Camera di FdI, Manlio Messina, il senatore di FdI, Salvo Pogliese, il sindaco di Catania, Enrico Trantino e il ministro del Mimit Adolfo Urso.

”Un polo di logistica siciliana afferma l’assessore Tamajo.- che continua a cresce in termini di fatturato e strategia, legata alla media e grande distribuzione dei prodotti siciliani. Il gruppo Arena rappresenta una delle vere eccellenze della nostra Isola. La presenza del governo Schifani oggi qui, vuole rimarcare un messaggio: fatti e non chiacchiere. Accorciare le distanze con le imprese. Noi continueremo a creare bandi che andranno nella direzione ,dell’efficentamento energetico, della digitalizzazione. Vogliamo rafforza la rete e lo sviluppo delle nostre aziende”.

”Sono felice di essere qui -afferma il ministro Urso- per quella che è una realtà commerciale produttiva, leader in Sicilia e non solo, che è nata nel cuore della Sicilia. E’ una azienda che ha avuto più passaggi generazionali rimanendo una azienda familiare che ha sviluppato un importante polo produttivo. Un esempio e un modello di ciò che dovrebbe essere lo sviluppo sociale ed economico che la Sicilia deve rappresentare”.

”Con il ministro Urso – dice il governatore Renato Schifani- mi lega un vecchio rapporto di amicizia e stima politica. Il gruppo Arena è un gruppo di eccellenza che ci rende onorati di una capacità apicale di crescita. Un termometro di quello che può essere il livello di consumi nel nostro Paese. Consumo significa ricchezza andamento di Pil e qualità delle famiglie. Nel 2023 abbiamo avuto grazie alle azioni di governo delle entrate di circa un miliardo e tre. Questa politica economica di apertura alle imprese in Sicilia viene effettuata grazie al sostento del governo Meloni ed in particolare del ministro Urso”.