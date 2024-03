Il Questore sospende l’attività di un centro scommesse diventato ritrovo di pregiudicati

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di sospensione dell’attività per la durata di 7 giorni che il Questore di Catania ha emesso, in applicazione dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di P.S., nei confronti di un punto di raccolta scommesse e di somministrazione di alimenti e bevande sito in via Plebiscito.

In particolare, agenti del Commissariato Centrale hanno effettuato specifici controlli presso il predetto esercizio pubblico e qui hanno ripetutamente rilevato la presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia. Tali controlli sono stati effettuati in un arco temporale significativo, tale da far ritenere che quello individuato fosse un ritrovo abituale di persone pregiudicate e pericolose.

Sulla base delle segnalazioni provenienti dal Commissariato Centrale, la Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha attivato l’istruttoria che, prendendo in esame i dati e gli accertamenti svolti dai poliziotti del Commissariato, ha determinato il Questore ad adottare il provvedimento in parola.