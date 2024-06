Il Segretario Generale del SIM Carabinieri a Catania

Il Segretario Generale del SIM Carabinieri, Antonio Serpi, accompagnato dai suoi segretari generali aggiunti, Riccardo Monti e Antonio Aprile, dal Segretario Generale Regionale Vito Saule e dal Consigliere Nazionale Francesco Butano ha visitato oggi la sede della Segreteria Provinciale di Catania, un simbolo di rinascita e solidarietà.

La sede gestita dalla Segreteria Provinciale del Sim Carabinieri Catania con a capo Giampiero Tosto, è stata confiscata alla mafia e ora è gestita congiuntamente all’Associazione #Insieme per la Vita#, presieduta da Maria Grazia Felicioli, che offre supporto a donne e bambini in difficoltà. Questo spazio, sottratto alla criminalità organizzata, rappresenta un esempio concreto di come i beni sequestrati possano essere trasformati in luoghi di speranza e aiuto per la comunità.

Durante la visita, il Segretario Generale Serpi ha espresso la sua gratitudine alla Presidente dell’Associazione, Maria Grazia Felicioli, sottolineando l’importanza della collaborazione tra il SIM Carabinieri e #Insieme per la Vita#. “Il connubio tra le nostre due associazioni – ha dichiarato Serpi – incarna principi fondamentali della vita: l’aiuto al prossimo e la solidarietà verso chi è in difficoltà. Questa sinergia non solo rafforza il nostro impegno sociale ma rappresenta un faro di speranza per tutte le comunità che lottano contro le ingiustizie.”

La visita è stata anche un’occasione per ribadire l’impegno del SIM Carabinieri nel supportare iniziative che promuovono la legalità e il sostegno