Il sindaco riceve militari Aeronautica autori del salvataggio alla Plaia

Il Sindaco Enrico Trantino e il Presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi, hanno incontrato nel Palazzo degli Elefanti, il luogotenente Antonio Richichi, il luogotenente Francesco De Pasquale e il grande aiutante Filadelfio Alfio Spina, militari del corpo dell’Aeronautica Militare, per ringraziarli a nome della città di Catania per avere eroicamente salvato la vita, lo scorso 9 settembre, ad alcuni bagnanti alla Plaia.

I massimi vertici istituzionali del Comune hanno evidenziato il grande coraggio e la professionalità mostrati dai militari in una situazione di oggettivo pericolo. Uno dei bagnanti, in particolare, non in grado di ritornare a riva a causa del mare agitato, è stato soccorso dia tre sottufficiali dell’aeronautica in forza presso Sigonella. I militari, dotati di attrezzature di salvataggio, hanno aiutato il giovane in difficoltà, riportandolo a riva.

La delegazione era guidata dal Comandante del 41° Stormo Antisom e dell’Aeroporto di Sigonella, Colonnello Emanuele Di Francesco.