In arrivo 20 milioni di euro per la periferia di Catania

I finanziamenti più ingenti in assoluto sono quelli che il Viminale ha assegnato per migliorare la situazione della periferia di Catania: ben 20 milioni di euro sono state assegnate alla città siciliana per finanziare il recupero e la valorizzazione e restituzione del borgo di Ognina e per la rifunzionalizzazione di un edificio sito in via Villaglori, al secolo destinato a edilizia scolastica e che l’amministrazione vorrebbe riconvertire a sede uffici/sociale. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Centro Studi Enti Locali per l’Adnkronos basata su dati del Viminale.