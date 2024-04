In giro con un auto rubata, arrestati due pregiudicati

Nel corso del pomeriggio di ieri, personale delle Volanti, in via Giacomo Antonini, nel quartiere San Cristoforo, ha proceduto al fermo e controllo di due individui a bordo di un’autovettura. La vettura, in seguito agli accertamenti effettuati, è risultata da ricercare, essendone stato denunciato il furto lo scorso 6 aprile; asportata da un garage di via Artale Alagona.

All’interno dell’autovettura è stato rinvenuto materiale di dubbia provenienza, tra cui una bicicletta da corsa e due motori a scoppio; il tutto è stato sottoposto a sequestro. I due soggetti sono stati identificati in un 40enne pregiudicato marocchino e un 39enne pregiudicato catanese: Quest’ultimo sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Entrambi sono stati denunciati per il reato di ricettazione in concorso e, il 39enne anche per il reato di inosservanza agli obblighi impostigli con la misura di prevenzione alla quale è sottoposto.