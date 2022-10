In stalla abusiva anche marijuana e pistola

Una stalla abusiva che ospitava un cavallo con annesso un locale dove erano custoditi 700 grammi di marijuana e una pistola priva del tappo rosso sono stati scoperti a Catania dai carabinieri in un garage di via Ustica – nel quartiere di San Giovanni Galermo – di un pregiudicato 48enne. A trovare la sostanza stupefacente sono stati i cani antidroga. All’operazione hanno preso parte i militari della compagnia di Fontanarossa, del 12/mo Reggimento ‘Sicilia’ e del Nucleo Cinofili di Nicolosi coadiuvati da veterinari dell’Asp.

Per il 48enne sono scattate sanzioni amministrative per 1.800 euro per la mancata registrazione del locale adibito a scuderia, l’omessa registrazione del cavallo nella banca dati nazionale e per l’assenza di microchip. L’animale, trovato in buone condizioni generali di salute, è stato affidato in custodia al proprietario, che dovrà immediatamente farsi carico di reperire un alloggiamento adeguato alla sua custodia.

La droga, suddivisa in sei buste, era in un borsone insieme con l’arma giocattolo, una Bruni modello 85 con il caricatore vuoto. Indagini sono in corso per accertare di chi fossero pistola e droga, al momento sequestrati a carico di ignoti. Nell’ambito del medesimo servizio i militari hanno anche controllato una trentina di persone agli arresti domiciliari, trovate regolarmente nelle loro abitazioni.