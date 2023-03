Inaugurato il Salone dello Studente Unict 2023

Grande afflusso di studenti da tutte le scuole della Sicilia orientale al Salone dello Studente dell’Università di Catania, edizione 2023. Sin dalle prime ore del mattino gli impianti del Cus Catania, che ospitano il più importante evento dedicato all’orientamento dell’Ateneo catanese promosso in collaborazione con il Cus Catania e con il patrocinio del Comune di Catania, della Città Metropolitana di Catania e della Regione Siciliana, sono stati presi d’assalto dai liceali in cerca di informazioni sui corsi di studio che costituiscono l’offerta formativa di Unict, incontrando docenti, tutor e studenti ‘senior’ negli stand allestiti dai vari dipartimenti e dai centri di servizio dell’Ateneo.

Un alto gradimento è stato registrato anche dagli incontri di orientamento proposti dal Cisia, il consorzio nazionale che gestirà i test TOLC-MED che da quest’anno, con la prima sessione prevista già in aprile, sostituiranno le tradizionali prove di selezione per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, e dagli stand delle forze dell’ordine e delle forze armate, nell’area ‘green’ situata nel campo sportivo del Cus.

Per tutti i visitatori del Salone, che quest’anno è realizzato grazie al Progetto Orientamento “OUI, ovunque da qui” (assegnazione del Ministero dell’Università e della Ricerca del finanziamento dell’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR), sono a disposizione fino a giovedì prossimo ben 7mila metri quadrati di area espositiva, uno staff di 1000 persone tra docenti, personale amministrativo e studenti impegnato nell’accoglienza e nell’organizzazione, 50 mila tra brochure e altro materiale informativo e 20 mila gadget, oltre che momenti di relax e divertimento con l’allegra animazione a cura dello staff di Radio Zammù. Domani mattina, per la seconda giornata del Salone, è prevista la visita del rettore Francesco Priolo che, a partire dalle 10, incontrerà le future matricole e il personale in servizio agli stand.