Incendio all’aeroporto di Catania, chiuso lo scalo

Paura nella parte inferiore dell’aeroporto di Catania, invaso da un intenso fumo sviluppato dall’incendio divampato nella struttura. I passeggeri, e non solo, hanno abbandonato di corsa lo scalo. Nel fuggi-fuggi collettivo, quasi nel buio del fumo, c’era chi gridava e chi piangeva, spinto all’esterno da personale della sicurezza che urlava ”fuori, fuori tutti”. Non ci sarebbero feriti, ma solo persone intossicate dal fumo e sotto choc per la paura.

La prima chiamata di soccorso è arrivata alla Sala operativa dei Vigili del fuoco alle 23:29. Sul posto sono arrivati subito uomini e mezzi dei pompieri. L’incendio è stato circoscritto e spento dalle squadre dei Vigili del fuoco, intervenute anche dalla Sede centrale del Comando provinciale di Catania. Ma l’aerostazione, che è stata abbandonata dai presenti di corsa.

La Società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’incendio sviluppatosi nell’aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19.

Seguiranno aggiornamenti.