Incendio Aeroporto: proseguono gli accertamenti sulle cause

Non riaprirà alle 14 di oggi, come era stato previsto in un primo momento, il Terminal A dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania per consentire l’avvio delle operazioni di bonifica in attesa della restituzione alla Sac delle aree da parte della magistratura.

Lo slittamento, è necessario per permettere ai Vigili del fuoco di proseguire con accertamenti sulle cause del rogo. “Dal sopralluogo effettuato nella giornata di ieri insieme a personale del Nucleo investigativo antincendi della direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Sicilia nei locali interessati dall’incendio sviluppatosi nell’aeroporto di Catania – si legge in una nota del comando provinciale – è emersa la necessità di effettuare ulteriori accertamenti tecnici e strumentali. Gli accertamenti continueranno di concerto con Procura, Prefettura e Sac”.

Sono 10 gli arrivi e 10 le partenze programmate per tutta la giornata di oggi dal Terminal C. Lo rende noto la Sac, la società che gestisce i servizi a terra dello scalo aereo. Sono 10 arrivi e 10 partenze tra Ryanair e Lufthansa Ecco l’elenco dei voli Ryanair in arrivo oggi: FR 2261 da Bergamo delle 17:25; FR 1019 da Torino delle 18:10; FR 1087 da Bologna delle19:35; FR 8268 da Pisa delle 20:30; FR 6278 da Budapest delle 21:00. Le partenze Ryanair programmate per oggi sono FR 2262 per Bergamo delle 17:55; FR 1020 per Torino delle 18:40; Ryanair FR 1088 per Bologna delle 20:05; FR 8269 per Pisa delle 21:00 e FR 6279 per Budapest delle 21:50.

Intanto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha convocato per oggi pomeriggio al Mit un tavolo con Enav, Enac e la società di gestione Sacal. All’ordine del giorno, si legge in una nota del Mit, la situazione dell’aeroporto di Reggio Calabria, con specifico riguardo per le limitazioni gravanti sullo scalo, anche alla luce dei provvedimenti adottati dopo l’emergenza che ha interessato lo scalo di Catania.