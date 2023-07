Incendio Aeroporto: Salvini, “convochera’ tutti i soggetti interessati”

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, convochera’ al piu’ presto tutti i soggetti interessati alla gestione dell’aeroporto di Catania. Come gia’ successo per lo scalo di Reggio Calabria, Salvini e’ determinato a fare il punto della situazione. Nel caso dello scalo etneo, l’obiettivo e’ accelerare il ritorno alla normalita’.

Da parte del Mit e’ confermato il pieno spirito collaborativo, anche se la competenza diretta sulla gestione dell’aeroporto di Catania non e’ del dicastero di Porta Pia. Salvini ribadisce la disponibilita’ a mettere a disposizione anche un supporto tecnico per fare piena luce sulla situazione. E’ quanto si legge in una nota del dicastero.