Incendio aeroporto: Torrisi, “speriamo di riaprire il prima possibile”

Quando sarà ripristinato il traffico aereo “potrò dirlo solo dopo che oggi i vigili del fuoco ci avranno detto esattamente qual è lo stato di quella piccola porzione del terminal A danneggiata dall’incendio che comunque non ha intaccato le strutture nè delle partenze nè degli arrivi. Abbiamo comunque preso un’azienda super specializzata che sta bonificando i danni, e speriamo di potere riaprire tutto quanto a breve”.

Lo ha detto l’amministratore della Sac, l’azienda che gestisce l’aeroporto Fontanarossa di Catania, Nico Torrisi, parlando dei tempi di ripristino a pieno regime del traffico aereo allo scalo etneo, danneggiato da un incendio.

“Intanto – ha detto Torrisi – abbiamo messo a disposizione, in pieno accordo con Enac, dei trasporti pubblici su gomma per cercare di alleviare i disagi dei passeggeri che dovranno spostarsi da e per Catania”.