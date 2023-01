Incendio in abitazione, rinvenuto corpo carbonizzato

Il corpo carbonizzato di una persona è stato trovato da vigili del fuoco in un’abitazione di viale Angelo Vasta, a Catania, dove erano intervenuti per domare un incendio. La vittima non è stata ancora identificata. L’allarme è scattato, intorno alle 15.10, quando alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, è giunta una richiesta di soccorso.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco dal Distaccamento Nord e dalla Sede Centrale, oltre a un’autoscala e un’autobotte. Al loro arrivo, l’incendio aveva già interessato l’intera abitazione al primo piano di un edificio condominiale. A conclusione delle operazioni di spegnimento, all’interno dell’abitazione, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una persona.

I Carabinieri stanno procedendo alle necessarie attività di verifica al fine di potere risalire alla sua identità. L’abitazione dovrà considerarsi inagibile fino a quando non verranno eseguiti i necessari interventi di verifica alle strutture e agli impianti.