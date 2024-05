Incidente A18, condizioni critiche per donna rimasta ferita

Si trova in condizioni critiche la donna rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto ieri lungo l’autostrada A18, Catania-Messina, dopo lo svincolo di Fiumefreddo di Sicilia, in direzione della città dello Stretto. La donna, di 53 anni, viaggiava con un 53enne su un’auto che si è scontrata con un tir e ora è ricoverata nel reparto di Anestesia e rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. La prognosi per lei è riservata. Il 53enne è stato ricoverato al Trauma center: le sue condizioni sono meno gravi.