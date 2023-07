Incidente mortale a Catania, la vittima F.C 29enne, originario di Belpasso, deceduto in piazza Galatea a Catania. L’uomo era su una moto che, per cause in via di definizione, e’ finita sull’asfalto vicino a una rotatoria. Con lui c’era un 18enne che e’ rimasto ferito gravemente e che e’ ricoverato con prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro. Sul posto per i rilievi e le indagini sono intervenuti i vigili urbani.